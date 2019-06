Coupe du monde féminine de football 2019 : quelles primes toucheront les Bleues si elles sont sacrées ?

Cette différence peut surprendre, quand le dotation a doublé en quatre ans pour les filles et augmenté de seulement 9% pour les garçons, mais s'explique notamment par des droits TV inférieurs et des revenus de merchandising moins importants. D'ailleurs, du côté des Bleues, cette disparité au niveau des primes ne choque pas plus que cela. "Si on rapporte autant que les hommes, je n'ai aucun souci pour qu'on gagne autant. Mais mathématiquement, si on fait les comptes, je ne suis pas sûre qu'on rapporte autant que les hommes", expliquait lundi à la presse Gaëtane Thiney, l'une des cadres du vestiaire tricolore, soulignant là que les deux sélections n'évoluent pas tout à fait dans le même monde. "Les primes sont ce qu'elles sont. Franchement, les conditions dans lesquelles on évolue au quotidien sont vraiment au top. Pour moi, ce que la Fédération nous donne, c'est la meilleure des choses. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de négociations car le président (Le Graët) a toujours été très juste avec nous."





Ailleurs dans le monde, l'égalité des rémunérations demeure un motif de grogne chez les joueuses. En Australie, un syndicat représentant à la fois les sélections masculines et féminines a exigé, de la part de la Fifa, une augmentation de la dotation (64 millions d'euros au lieu des 33 millions prévus) de la Coupe du monde. En Norvège, la sélection féminine a obtenu le soutien de son homologue masculine, qui a baissé ses indemnités pour arriver à la parité. Mais c'est surtout aux États-Unis que les voix s'élèvent pour réclamer une stricte égalité entre les femmes et les hommes. En 2014, la sélection masculine avait perçu 4,7 millions d'euros pour avoir atteint les huitièmes de finale du Mondial au Brésil. Un an plus tard, au Canada, les Américaines n'avaient touché "que" 1,5 million d'euros après avoir remporté leur troisième Coupe du monde. Preuve du travail qu'il reste encore à accomplir pour combler ce fossé.