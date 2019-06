Coupe du monde féminine de football 2019 : France - Brésil, les supporters ont tout donné

Après un match tendu mais dominé, l'équipe de France est venue à bout du Brésil le 23 juin 2019. Lors de cet affrontement, les Bleues ont vécu le stress, l'angoisse et la crispation. De vives émotions qui ont été partagées par les supporters. Les partisans ont d'ailleurs tremblé avec elles jusqu'à la dernière minute.



