Coupe du monde féminine de football 2019 : France - Brésil, un match suspense

Le 23 juin 2019, les Bleues faisaient face au Brésil pour les huitièmes de finale du Mondial féminin. Elles gagnent leur place en quarts de finale, mais dans la souffrance. Jusqu'aux prolongations, le suspense a été total. C'est Amandine Henry qui met fin à plus d'une heure de crispation, sous l'acclamation d'une foule en liesse. Les Bleues poursuivent leur chemin avec comme objectif la finale du 7 juillet.



