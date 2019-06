Coupe du monde de football 2019 : l'usage du VAR ne fait pas l'unanimité

La Coupe du monde féminine de football 2019 a été marquée par une succession de décisions arbitrales qui ne sont pas au goût de tout le monde. Depuis le début de la compétition, l'arbitrage vidéo a déjà été sollicité 30 fois, contre 19 fois en 2018 pour le Mondial masculin. Une intervention qui crée souvent une polémique, notamment durant le match entre les Pays-Bas et le Japon ou encore pour le penalty en faveur des Bleues lors de leur rencontre avec le Brésil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.