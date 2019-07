Le carnet de bord du Mondial : une finale entre Américaines et Néerlandaises

Les Américaines ne plaisantent pas et ne sont pas venues en touristes. En mission pour gagner une nouvelle fois la compétition, elles sont venues à bout des vaillantes britanniques en les écœurant 2-1, ce mardi 2 juillet à Lyon au terme d'un match mené pied au plancher par les Stars and Stripes en ouvrant le score à la 10e minute. Elle sont été rattrapées par les anglaises quelques minutes plus tard avec un but d'Ellen White. Puis à la 31e minute, Alex Morgan a fait boire la tasse aux Lionesses en inscrivant un but de la tête, qui les as propulsé en finale. Finale où elles affronteront donc les Pays-Bas, qui ont battu la Suède dans la rencontre des outsiders.





Les Néerlandaises se sont offert hier, leur premier passeport pour une finale de Coupe du Monde où elles affronteront le mur américain. L'héroïne de la soirée, Jackie Groenen, 24 ans et auteure du but de la victoire à la 99e minute, a marqué : son premier but dans le tournoi. Son but permet aux Pays-Bas d'être encore une fois le bourreau de la Suède, comme en quart de finale de l'Euro-2017 (2-0). Les championnes d'Europe en titre défieront donc dimanche à 17h, les Etats-Unis, triples champions du monde, une tâche qui s'annonce difficile tant elles ont peiné face aux Suédoises.