Le carnet de bord du Mondial : le Japon et le Canada sur le pont

Comme le nombre de buts inscrits, dimanche, par la Brésilienne Cristiane face à la Jamaïque (3-1), ce qui a fait d'elle la joueuse la plus vieille, à 34 ans et 25 jours, à avoir planté un coup du chapeau dans une Coupe du monde féminine. Et pour la petite histoire, chez les hommes, ce record est détenu par... Cristiano Ronaldo. Signe qu'il vaut mieux avoir un prénom christique et lusophone pour durer dans le sport-roi.