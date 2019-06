Le carnet de bord du Mondial : place au Brésil et à l’Angleterre !

Comme les Sud-Africaines samedi, les Jamaïcaines vont découvrir, ce dimanche, les fastes d’un Mondial de football. "Être là, c'est super. Il y a 200 équipes à la maison et nous sommes là. Mais on n'est pas là pour profiter de l'atmosphère et regarder les matchs, on est là pour jouer contre les meilleures du monde, a prévenu leur sélectionneur, Hue Menzies. Les joueuses rêvent de ce moment depuis toujours, c'est leur moment, à elles de faire l'histoire. On vient pour gagner les matchs. On respecte le Brésil mais on n'a pas peur." Voilà qui promet.