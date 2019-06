Coupe du monde féminine de football 2019 : les Bleues affrontent les États-Unis en quart de finale

Après avoir éliminé le Brésil en 8e de finale, les Bleues affronteront les États-Unis, vendredi 28 juin 2019, au Parc des Princes. Les Américaines sont triples championnes du monde et considérées comme la meilleure équipe du monde. Elles sont venues à bout des Espagnoles avec un score de deux buts à un.



