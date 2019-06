Coupe du monde féminine de football 2019 : les Bleues se préparent pour les quarts de finale

L'Equipe de France féminine de football est revenue à Clairefontaine ce 25 juin 2019, avec une séance d'entraînement au soleil et un petit tour à bicyclette. Ceci a été fait dans le but de se protéger de la montée maximale du mercure attendue le 28 juin au soir au Parc des Princes, à l'occasion des quarts de finale. En effet, les Bleues vont affronter les joueuses américaines.





