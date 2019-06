Coupe du monde féminine de football 2019 : les supporters américains font du tourisme

Les Américains sont les plus nombreux dans les stades à l'occasion de ce Mondial féminin 2019. Ils en ont profité pour visiter notre pays. En effet, ils ne sont pas du genre à passer à côté des trésors du patrimoine français. Les supporters américains font des visites et des excursions dès qu'ils ont du temps libre. Si certains ont choisi la visite guidée du centre-ville, d'autres ont opté pour un séjour un peu moins studieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.