Mondial 2019 : Martin Ødegaard s'en prend à Ada Hegerberg, grande absente avec la Norvège

"Tu n’as rien trouvé de mieux à faire juste avant le début du Mondial ? Elles se sont qualifiées pour notre pays, c’est une des choses les plus importantes que peut vivre un joueur de football, et elles ont déjà reçu assez de pression négative. Ce n’est pas le moment, la sélection mérite mieux", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.





Non présente sur le terrain avec ses coéquipières de la sélection, Ada Hegerberg est pourtant bien présente lors de ce Mondial, sous la bannière de TF1 et TMC, en tant que consultante exceptionnelle, et commentera également quelques rencontres de la compétition, dont le très attendu... France-Norvège, le 12 juin prochain à 21h.