Coupe du monde 2019 : pourquoi le match nul des Argentines face au Japon résonne comme une victoire

"En Argentine, il y a trop de monde qui ne veut pas que le football féminin se développe. Au Brésil, on me traite comme une star, et dans mon pays, personne ne me connaît. Pourquoi c’est comme ça ? Je ne sais pas, mais ça fait mal", continue l'attaquante de 30 ans.





Dans une anecdote lourde de sens, elle raconte également qu'elle a dû attendre l'aide de Jean-Michel Aulas pour rencontrer son homologue Lionel Messi. "Dans nos regroupements en sélection, tu n’imagines pas le nombre de fois où j’ai voulu faire une photo avec Messi, mais on me le refusait. Je suis membre de la sélection argentine, moi aussi je représente mon pays ! On me disait qu’il était fatigué, qu’il ne fallait pas le déranger. Pour vous dire, c’est finalement Jean-Michel Aulas qui m’a proposé de le voir le jour du match de Ligue des champions contre le Barça."