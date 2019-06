Coupe du monde féminine 2019 : combien gagnent les joueuses de football ?

Des disparités qui existent aussi entre clubs. Dans les grandes formations du championnat (Lyon, PSG, Montpellier, Paris FC), les joueuses perçoivent en moyenne 4000 euros brut par mois. Dans les autres équipes de l'élite, elles gagnent entre 1500 et 3000 euros brut mensuel. À ce salaire s'ajoute, parfois, des primes de match que la FFF évalue à 150 euros par rencontre gagnée, des subventions ou des primes dites exceptionnelles, par exemple en cas de participation à une Coupe du monde.





D'après une étude réalisée en 2017 par Sporting Intelligence, spécialisé dans l'économie et la finance du sport, la D1 est cependant la troisième ligue sportive féminine la plus rémunératrice au monde (derrière la WNBA, la Ligue américaine de basket, et la Super Netball australienne). En moyenne, les footballeuses qui évoluent dans le championnat français sont rémunérées 42.188 euros brut par an. Plus surprenant, elles gagnent mieux leur vie que les joueuses américaines, payées en moyenne 23.301 euros par an dans un pays où le "soccer" est pourtant implanté depuis de nombreuses années.