Coupe du monde féminine de football 2019 : tout va bien pour les Bleues

Pour continuer sur leur belle lancée, les Bleues n'ont rien changé à leurs habitudes. Dans la matinée de ce 12 juin 2019, les athlètes ont eu droit à un réveil musculaire après une nuit bien courte pour celles qui n'ont pas réussi à trouver le sommeil. Par ailleurs, il y a les joueuses qui ont préféré regarder le match des Bleus pour bien se préparer et d'autres qui ont observé la démonstration de force des Américaines.



