Toutes les questions que vous vous posez (et leurs réponses) sur la Coupe du monde 2019

Une Coupe du monde de football, ce sont, pour beaucoup, des souvenirs d’enfance qui remontent à la surface : les couleurs des maillots, les stades pleins et ensoleillés, les heures passées en famille devant la télévision à suivre des matchs qu’on aurait jamais regardés dans un autre contexte, les vignettes Panini qu’on s’échange pour compléter son album, les cafés remplis à ras bord et, dans le meilleur des cas, les gens debout dans le métro ou sur les voitures, dans d’assourdissants tonnerres de klaxon et d'entêtantes effluves de bière ayant pénétré jusqu’au bitume...





Autant de phénomènes accentués quand on vit la chose au sein du pays-hôte de la compétition. Cela tombe bien : la France accueille, à partir de ce vendredi 7 juin et jusqu’au 7 juillet, le Mondial féminin. Et, pour la première fois de l’histoire, l’engouement et l’enthousiasme qui portent habituellement le tournoi masculin semble bien s’être invités chez les filles.