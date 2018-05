Liste de Deschamps : Benjamin Pavard et Steven Nzonzi, entrées réussies

Concernant Steven Nzonzi, il est loin d'être un inconnu pour les amateurs du football anglais et espagnol. Parti à 21 ans de son club formateur, Amiens, après deux saisons et 36 rencontres de Ligue 2, le natif de Colombes, passé par le PSG pendant sa formation (1999-2002), prend son envol et rejoint Blackburn en Premier League à l'été 2009, pour un montant de 580.000 euros. Elément-clé des Rovers, Nzonzi poursuit ensuite son aventure outre-Manche en signant à Stoke City en 2012, pour 4,4 millions d'euros. Il y restera trois saisons avant de rallier le FC Séville contre un chèque de 8 millions.





En Espagne, le milieu de terrain longiligne (1,96 m) va vite séduire par sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant, sa technique et son gabarit imposant. Titulaire cette saison, le plus souvent au côté des Argentins Ever Banega et Guido Pizarro dans l'entrejeu, le joueur d'origine congolaise a disputé 26 rencontres de Liga et 10 rencontres de Ligue des champions, dont celles débouchant sur l'élimination de Manchester United, en huitième de finale de Ligue des champions. Désormais estimé à près de 30 millions d'euros, le milieu de terrain de 29 ans fut l'un des joueurs les plus scrutés du mercato d'été, le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus Turin souhaitant s'attacher ses services, sans succès.