Course à l'Europe, lutte pour le maintien... Quels sont les derniers enjeux de la Ligue 1 après le titre du PSG ?

Pour le moment, Saint-Etienne et Marseille figurent aux 4e et 5e places du classement, synonyme de qualification en Ligue Europa. Sous réserve que la sixième place soit également éligible, notamment grâce à un succès du PSG en finale de Coupe de France le 27 avril prochain, Montpellier, Reims et Nice sont plus que jamais sur les traces de l'OM et de l'ASSE. A seulement trois et cinq points de ces derniers, le MHSC entend jouer crânement sa chance sur les cinq derniers matchs, grâce notamment à son trio d'attaque très performant composé d'Andy Delort, Gaëtan Laborde et Florent Mollet.





Les Héraultais auront fort à faire dès la prochaine journée, programmée le 30 avril prochain, avec une réception du PSG, fraîchement titré et bénéficiant des retours simultanés de Marquinhos, Neymar Jr, Edinson Cavani et Angel di Maria. Outre Amiens et Nantes lors des 35 et 37e journées, les hommes de Michel Der Zakarian se mesureront à deux concurrents directs, Saint-Etienne et Marseille.





Concernant Reims et Nice, qui conservent un mince espoir de briguer une place européenne, ils joueront respectivement Angers, Nîmes, Caen, Bordeaux et Paris, pour les Champenois, et Guingamp, Paris, Nantes, Saint-Etienne et Monaco pour les protégés de Patrick Vieira.