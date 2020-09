Ligue 1 : vers un maintien des matchs lorsqu'au moins "20 joueurs par effectif sont négatifs" au coronavirus ?

Lors du Conseil d'administration a aussi été abordée la question de l'accueil du public. Didier Quillot se pense en droit d'obtenir des dérogations à la jauge des 5000 personnes dans un conteste où trois équipes du TOP 14 (rugby) ont obtenu l'aval préfectoral en la matière. "Nous considérons que le football et le rugby ont la même problématique et le même savoir faire en matière d'accueil du public, des protocoles quasiment identiques et nous souhaitons donc que les préfets nous donnent des dérogations", a ainsi estimé la figure de proue de la LFP.

Ce possible aménagement du règlement intervient dans un contexte où les questions et problématiques se succèdent pour la France du foot ces dernières semaines."50 cas positifs" (joueurs et encadrement) ont été déclarés à la Ligue depuis le 31 juillet. Ce mercredi, le PSG a également annoncé la contamination de trois de ses joueurs. Il s'agirait de Neymar, Paredes et Di Maria.