Finale PSG-Bayern : un important dispositif déployé à Paris pour sécuriser le match

Paris en finale de la Ligue des Champions en période de pandémie, mode d'emploi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris Didier Lallement ont présenté ce samedi matin les mesures prises concernant l'encadrement du match du PSG contre Bayern de ce dimanche.

Le ministre a annoncé un dispositif de "3000 policiers et gendarmes, prévus au niveau du Parc des Princes - où une retransmission est prévue - et au niveau des Champs Elysées", pris d'assaut à chaque rencontre footballistique historique. Les forces de l'ordre et les services de secours seront sur le terrain "afin que les choses se passent dans les conditions de sécurité publique et que le port du masque soit assuré", permettant que "ces manifestations - et j'en appelle à la citoyenneté de chacun - puissent être des expressions de joie et non de difficultés pour les Parisiens" a complété Gérald Darmanin.