Cris de singe contre Blaise Matuidi et Moise Kean en Italie : comment lutter contre le racisme dans le football ?

Faut-il aller encore plus loin dans les sanctions, comme le souhaite Maximo Allegri, l'entraîneur de la Juve ? "Nous avons les outils pour arrêter cela. Nous avons des caméras que nous pouvons utiliser pour arrêter les personnes qui font ça. C'est simple, il faut des règles drastiques", a-t-il déclaré. "Ces personnes devraient être interdites de stade à vie. Pas seulement pour un mois ou un an. Si tu fais une erreur, tu dois payer." Mais cette proposition est-elle seulement réalisable ? "Ce type d'arsenal n'existe pas encore en Italie, ça correspond aux interdictions de stade en France. Il y a la tessera del tifoso qui permettrait ça. Toute personne qui va dans un stade montre sa carte d'identité quand elle achète une place. On peut repérer très bien les personnes", estime l'historien. "Ce qui sera plus compliqué, c'est que c'est un pays où les juges sont plus sourcilleux sur le respect des libertés fondamentales. Interdire de stade quelqu'un, ça ne passera pas comme une lettre à la poste comme en France, où les interdictions sont répandues et ne choquent pas l'opinion publique. Ça sera perçu comme abusif."





Et qu'en est-il de la proposition d'arrêter définitivement une rencontre lorsque des insultes ou des cris racistes sont proférés par une partie des spectateurs ? Pour Fabien Archambault, "les Italiens sont capables d'aller jusque-là pour marquer le coup". "Mais, pour l'arbitre, ce n'est pas facile à faire. Au-delà de l'enjeu sportif, il y a des enjeux économiques. Qu'en est-il ensuite de la punition collective pour un groupe en particulier ? Est-ce qu'on est sûr que ce sera efficace ?", s'interroge-t-il. "Comme la plupart des groupes de supporters sont infiltrés ou sont d'extrême droite, ils peuvent faire des cris racistes en permanence. Ça renvoie à cette question : où en est la société italienne ? Car le foot n'est que la caisse de résonance de phénomène sociaux largement répandus." Une question qui se pose en Italie et au-delà, la bêtise et l'ignorance humaine n'ayant pas de frontière.