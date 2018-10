Ronaldo accusé de viol : "Der Spiegel" publie le document attestant l'accord financier entre le joueur et son accusatrice

Autre élément embarrassant pour le quintuple Ballon d’or : d’autres documents légaux, publiés par The Sun et provenant de la Clark County District Court dans le Nevada (où se situe Las Vegas), attestent que Ronaldo a reconnu devant ses avocats que la jeune femme avait "dit plusieurs fois ‘No’ et ‘Stop’" quand ils se trouvaient au lit ensemble... Et comme si tout cela ne suffisait pas, l’avocate de Kathryn Mayorga assure au quotidien britannique que trois femmes l’ont contactée parce qu’elles ont vécu des histoires similaires. Et que trois nouvelles plaintes seraient donc à venir.