Cristiano Ronaldo, Messi, Henry... Où en étaient ces cracks au même âge que Mbappé ?

Au sortir de la victoire parisienne sur la pelouse de Saint-Etienne dimanche (1-0), Kylian Mbappé, comme à son habitude, ne se contentait pas de ces chiffres déjà impressionnants : "Il y a un match mercredi, donc on pourra encore améliorer ça mercredi (rires). Il faut continuer, viser le plus haut possible. Les stats, c’est bien, mais je pense que l’équipe, c’est mieux."





Interrogé sur le niveau de Mbappé, Thiago Silva n'a pas tari d'éloges concernant son jeune coéquipier : "Il est toujours présent. Kylian est un joueur très important pour nous, comme Neymar et Cavani. Il y a beaucoup de pression sur lui, mais je crois qu'il n'a pas 20 ans, plutôt 28 ou 29, car il gère très bien cette situation et a déjà beaucoup d'expérience pour son âge (...) Ce n’est pas normal à cet âge de gérer aussi facilement la pression." Nul doute que le capitaine du PSG et le reste de l'équipe espèrent que cela ne change pas de sitôt.