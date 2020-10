Deux ans après le Mondial, les Croates ne digèrent toujours pas la finale

"Mercredi, nous ferons de notre mieux, mais le résultat ne doit pas en pâtir, il faut aller chercher une victoire. Nous avons été meilleurs qu’eux en finale de la Coupe du monde et en Ligue des nations, mais nous avons quand même perdu. C’est l’équipe qui vous punit pour chaque erreur et nous devons être prudents", a déclaré le boss des Vatreni.

Présent lors des deux derniers affrontements, le défenseur Dejan Lovren, passé par l’Olympique Lyonnais et Liverpool, est du même avis : "Souvent contre les Français, on joue un beau football mais à la fin on perd le match. En 2018, j’aurais préféré jouer le pire des football mais remporter le match. C’est le résultat qui compte, donc peut-être qu’on va changer des choses mercredi et peut-être pas jouer le meilleur football."

"Il vaut mieux se positionner défensivement car cette équipe sort très rapidement, a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je m’attends à un très beau match" a ajouté le stoppeur du Zenit Saint-Petersbourg. Dans son histoire, l’équipe de France est invaincue face à la Croatie, cumulant cinq victoires et deux matchs nuls en sept rencontres.