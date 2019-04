D1 féminine : 13e titre consécutif pour l’Olympique Lyonnais

"On est super heureuses, on connaît le travail derrière. Gagner aujourd'hui, c'est très beau. Ça veut dire que tu es le meilleur sur une saison complète", a savouré la Norvégienne et Ballon d'Or féminin Ada Hegerberg au micro de Canal+.

"C'était important de bien finir le travail. Il le fallait dans la dynamique positive actuelle et ne pas attendre le dernier match contre Metz. On avait fait pas mal de changements. On n'a pas su trouver le rythme en première période. On n'était pas venu faire un match pour être champion", a jouté leur coach, Reynald Pedros.