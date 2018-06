Dans la seule fan zone d'Île-de-France

Pour des questions de sécurité, les écrans géants dans les espaces ont le plus souvent été interdits dans l'Hexagone. Ainsi, seules quelques fans zones ont été organisées pour la Coupe du monde 2018. En Île-de-France, la commune de Seine-Saint-Denis est la seule a en avoir. En effet, la ville de Noisy-le-Grand a obtenu une dérogation pour pouvoir installer une fan zone dans le parc de la mairie pour regarder 33 des 62 matchs du Mondial en Russie sur un écran géant de près de 20m². Ce samedi 16 juin, de nombreux fans y ont vibré lors du premier match des Bleus.



