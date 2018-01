David Beckham : mais quelle est cette "annonce importante" qu'il prévoit de faire à 18 heures ?

Ce projet annoncé de longue date devrait enfin voir le jour. David Beckham va se présenter devant la presse ce lundi pour faire "une annonce importante" concernant la création de sa franchise de football à Miami. L'Anglais devrait dévoiler que son plan lancé en grandes pompes il y a quatre ans est en passe d'aboutir. Les couleurs de sa nouvelle équipe de MLS (Major League Soccer) pourraient même être dévoilées à cette occasion.





Cette annonce (à midi de Miami, 18h00, heure française) devrait se faire en présence du grand patron de la MLS, Don Garber, et du maire de la métropole floridienne. Quand bien même il n'a pas fourni plus de détails, l'ancien footballeur passé par le PSG, l'AC Milan, le Real Madrid et Manchester United pourrait baptiser son club le "Miami Beckham United" indique l'AFP.