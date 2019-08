De Mantes-La-Jolie à Arsenal, la trajectoire supersonique du nouveau Gunner Nicolas Pépé

Outre ses 22 buts, le Lillois sait se montrer décisif dans les grands rendez-vous, étant buteur face à l'OM (1 à l'aller, 2 au retour), face à l'OL (1 à l'aller), Saint-Etienne (1 à l'aller, 1 au retour) et donc, le PSG (1 à l'aller, 1 but, 2 passes décisives au retour). Avec ce nouvel exploit réalisé face à l'ogre parisien (5-1), Pépé est le seul joueur à avoir été impliqué à trois reprises dans au moins trois buts lors d'un match cette saison.





De quoi attirer l'attention des plus grands clubs européens, tels que l'Inter Milan, le PSG, Naples et ... Arsenal. C'est finalement le club londonien qui a raflé la mise contre un chèque de 80 millions d'euros et un contrat de cinq ans. En faisant cette acquisition, les Gunners pulvérisent leur record de transfert établi en janvier 2018 avec l'arrivée du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (63,75M€). Dans le même temps, Nicolas Pépé, qui prendra place sur l'aile droite de l'attaque londonienne, s'impose comme le joueur africain le plus cher de l'histoire. A lui d'assumer ce statut dans les mois à venir.