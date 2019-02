Décès d'Emiliano Sala : comment Cardiff pourrait tenter de ne pas payer le transfert au prix fort

Bien décidé à ne pas payer l'intégralité de la somme promise à Nantes, Cardiff entendrait démontrer que le transfert du buteur argentin, bien que traité et officialisé par la Fifa avant sa mort, n'était pas tout à fait finalisé. "Nous pensons que le joueur n'était pas inscrit en Premier League", a avancé Mehmet Dalman, le président du club gallois, dans les colonnes du Sunday Telegraph.





Prêt à parer à toute éventualité, Cardiff a aussi sollicité l'aide et les conseils de plusieurs clubs anglais. Le Daily Mail croit savoir qu'un courrier, rédigé par les avocats du club, a été posté il y a plusieurs jours. Celui-ci aurait motivé par l'email envoyé par l'intermédiaire Willie McKay à Sala indiquant qu'il s'était servi de l'intérêt d'autres équipes de Premier League - Everton et West Ham sont cités - pour faire monter les enchères. Les Gallois chercheraient donc à savoir si les clubs en question étaient vraiment intéressés. Dans le cas contraire, les dirigeants des "Bluebirds" envisageraient de dénoncer la méthode pratiquer pour ne pas payer les indemnités dues. Un club aurait déjà répondu, niant tout intérêt pour l'Argentin. La bataille juridique entre Nantes et Cardiff s'annonce longue et douloureuse. Tant pis si cela est fait en dépit de la mémoire d'Emiliano Sala.