Décès d'Emiliano Sala : plus de 140.000 euros récoltés pour retrouver le pilote David Ibbotson, Mbappé parmi les donateurs

ESPOIR - Près de trois semaines après le tragique accident d'avion impliquant le footballeur argentin Emiliano Sala, dont le corps a été récupéré et identifié la semaine dernière, la famille de David Ibbotson, le pilote, est toujours sans nouvelle et a lancé une cagnotte pour relancer les recherches. Kylian Mbappé a notamment fait un don de plus de 30.000 euros.