Décès d'Emiliano Sala : un rapport dévoile de nouvelles photos de l'épave

Question problématique depuis le début de l'enquête, la licence du pilote, David Ibbotson. Celui-ci avait obtenu une licence de pilote privé le 20 mars 2014 alors qu'une qualification spécifique est requise en Europe pour un appareil monopilote monomoteur à "hautes performances" comme le Piper Malibu PA-46. En théorie, cette licence ne permettait pas au pilote de pratiquer des vols commerciaux.





Concernant l'état de l'appareil avant le vol, celui-ci semblait tout à fait en état de voler, son certificat de navigabilité datant du 27 avril 1984 et étant valable après une maintenance concluante réalisée le 30 novembre 2018. L’AAIB précise toutefois que son enquête est loin d'être terminée : "Notre priorité maintenant est de passer en revue les éléments de preuve, qui sont pour la plupart volumineux et complexes, afin de pouvoir reconstituer ce qui s’est passé entre la perte de l’appareil radar et son immobilisation au fond de la mer. Cela nous aidera à comprendre les causes potentielles de l’accident."