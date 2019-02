Une erreur de Cardiff City pourrait coûter près de 700.000 euros à la famille d’Emiliano Sala

C’est un feuilleton aussi macabre qu’interminable, auquel se mêlent désormais de non moins sordides questions d’argent. En effet, la mort tragique de l’attaquant Emiliano Sala le 21 janvier, tandis qu’il quittait Nantes pour Cardiff, n’en finit plus d’offrir à la presse internationale de nouveaux rebondissements. Ce jeudi, ce sont The Telegraph et The Times qui révèlent de concert que le contrat signé par l’attaquant avec son nouveau club contenait plusieurs irrégularités. Ce qui devrait avoir des conséquences dans les semaines à venir.