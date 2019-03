L'agent Willie McKay accuse Cardiff City d'avoir "abandonné" Emiliano Sala

Alors que l'enquête est en cours sur les circonstances tragiques de la disparition dans la Manche d'Emiliano Sala et du pilote David Ibbotson, Willie McKay, intermédiaire dans le transfert de l'ex-joueur du FC Nantes, monte au créneau et dénonce la responsabilité de Cardiff City, qui aurait ni plus ni moins "abandonné" l'international argentin dans l'organisation de son voyage.





Dans une interview accordée à la BBC, Willie McKay affirme qu'après avoir signé à Cardiff, l'Argentin était reparti à Nantes le 19 janvier pour récupérer ses affaires et dire au revoir à ses anciens coéquipiers. Deux jours plus tard, l'attaquant rentrait vers la capitale du pays de Galles à bord d'un petit avion privé. Avant la suite que l'on connaît.