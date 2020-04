Déconfinement : les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 arrêtées, pas de compétitions avant septembre

ARRÊT - Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi 28 avril l'arrêt des compétitions sportives en France, qui ne pourront pas reprendre avant septembre. La Ligue 1 et la Ligue 2 de football voient ainsi leur saison s'achever prématurément.

C'était dans l'air depuis quelques heures, c'est désormais officiel : les saisons 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2 sont définitivement arrêtées. Lors de la présentation du plan de déconfinement fait ce mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a mis fin au suspense : "La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre". "Pour donner aux organisateurs d’événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a-t-il également déclaré devant les députés.

Le rugby, le basket et le handball également affectés

Le 10 avril dernier, le bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) avait pourtant voté à l'unanimité une reprise de la Ligue 1 le 17 juin et une fin le 25 juillet. Ce vendredi, ce même bureau avait annoncé que les clubs retourneraient au centre d'entraînement dans la semaine du 11 mai, date de fin de confinement, pour effectuer un "bilan médical complet". Cette décision devrait en revanche soulager de nombreux joueurs, dont le syndicat majoritaire, l'UNFP, avait considéré la reprise de la compétition comme "prématurée et dangereuse". Aux échelons inférieurs, la décision avait été prise depuis le 16 avril dernier par la Fédération française de football (FFF), avec la fin des championnats qui dépendent de la Fédération, à savoir toutes les divisions amateur jusqu'au National 1. La Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Division 1 féminine sont également concernées. Le Top 14 et la Pro D2 pour le rugby, la Ligue féminine de handball et de basket également. La Lidl Starligue, première division masculine de handball, est définitivement arrêtée depuis mi-avril.

Les championnats argentins et néerlandais déjà arrêtés

Aux Pays-Bas, les championnats de première et deuxième division ont également été arrêtés sans relégation ni promotion la semaine dernière, sur une décision de la fédération royale néerlandaise de football (KNVB). Idem concernant le championnat argentin, dont "les qualifications pour la Copa Libertadores et la Copa Sudamericano sont clôturées par rapport au classement actuel". La tendance est différente en Allemagne. Les ministres des sports des Länders allemands ont estimé possible une reprise "mi-mai ou fin mai" et à huis clos de la Bundesliga, qui attend le feu vert du gouvernement pour terminer une saison mise à mal par la pandémie de coronavirus. Rien n'est encore décidé en revanche en Angleterre, Espagne et Italie, trois pays particulièrement affectés par le virus, et dont les reprises sont pour l'instant envisagées au mois de juin, selon les instructions des autorités de chaque pays.

