Déconfinement : maintenant que toute l'Europe rejoue, quelle reprise pour la Ligue 1 ?

"On est vraiment trop cons." C'est le constat dressé par le président de l'Olympique lyonnais (OL), Jean-Michel Aulas, cette semaine dans les colonnes de L'Equipe, le "on" faisant ici référence à la France et à sa décision de mettre fin à la saison 2019-20 de Ligue 1, contre laquelle le dirigeant mène une lutte de longue haleine, alors que l'essentiel des autres pays européens a préféré attendre, jusqu'à décider de mener à son terme, à partir de juin, l'exercice interrompu par le Covid-19.

En cause en France : le processus décisionnel. Du côté de la Ligue de football professionnel (LFP), on a en effet brandi pendant un mois la déclaration gouvernementale du 30 avril ("La saison de football ne pourra pas reprendre", dixit Edouard Philippe) pour affirmer que l'Etat avait rendu "impossible" la reprise des championnats. Mais jeudi 29 mai, le Premier ministre a renvoyé ce ballon brûlant, lâchant : "Il ne m'appartient pas de me prononcer sur des décisions des ligues et fédérations."

Le débat dépasse, cependant, celui de la seule responsabilité. En Angleterre et en Allemagne, notamment, des voix politiques ont porté pour asséner qu'un week-end de football serait bon pour le moral de la nation. Pendant qu'en France, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a glissé que le sport "ne sera pas prioritaire", s'attirant certaines foudres du monde sportif... Alors, déficit de lobbying, ou exception culturelle d'une France moins passionnée de football ? Peut-être les deux.