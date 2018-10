Défaites en série, recrutement au rabais... La fin du conte de fées russe à l'AS Monaco ?

Depuis l’arrivée du propriétaire russe Dmitri Rybolovlev en décembre 2011, une telle situation sportive est inédite pour le pensionnaire de Louis-II. En effet, sans compter les deux saisons effectuées en Ligue 2 en 2011-2012 et 2012-2013, Monaco n’a jamais connu, après huit journées de championnat, pareil classement (18e). Ces cinq dernières saisons, Monaco n’est jamais descendu plus bas que la 12e place à ce stade de la compétition (en 2014-2015), ni plus tard dans la saison.





L’an dernier, le pire classement monégasque, 6e, n’avait tenu qu’une journée, la 1ère de l’exercice. Si la saison est loin d’être terminée avec encore huit mois de compétition et 30 journées à disputer, l’objectif du podium en fin de saison, accompli sans discontinuer depuis cinq saisons, paraît d’ores et déjà difficile à réaliser.