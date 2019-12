Des singes dans une campagne contre le racisme : la Ligue italienne de football s’excuse

Jets de bananes, chants racistes, cris de singes… Le football italien, et plus particulièrement son principal championnat, la Serie A, est, à intervalle régulier depuis des années, frappé par des comportements racistes émanant des tribunes des stades des clubs de l’élite et des compétitions amateurs. A chaque manifestations hostiles et intolérables, les critiques fusent et les bons sentiments affluent : "Plus jamais ça ! Ça suffit !"