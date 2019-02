Disparition d'Emiliano Sala : ce que l'on sait de la découverte de son avion

Les équipes de recherches avaient estimé pouvoir retrouver l’avion qui transportait Emiliano Sala "dans les trois jours" : il aura fallu finalement beaucoup moins de temps. Dans la soirée du dimanche 3 février, le Bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a confirmé que l’appareil dans lequel se trouvaient le footballeur et le pilote David Ibbotson a été localisé dans la matinée. "Tôt", a précisé sur Twitter le scientifique dirigeant ces recherches, David Mearns.





On ignore pour l’instant où précisément a été retrouvé l’avion, disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, tout comme on ignore si les corps de Sala et Ibbotson ont été retrouvés. Une porte-parole a annoncé que l’AAIB diffuserait un communiqué lundi matin.