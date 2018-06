Didier Deschamps impose un code de bonne conduite aux Bleus

De la courtoisie et de l'élégance, les supporters de l'équipe de France ont peut-être remarqué ces qualités chez les Bleus depuis leur sélection par Didier Deschamps. Et pas seulement sur le terrain. L'histoire nous a souvent démontré que lors d'une Coupe du monde, l'attitude est essentielle quand on représente son pays. Le sélectionneur a donc imposé à ses joueurs une sorte de code de bonne conduite.



02/06/2018