CAN 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir les demi-finales Algérie-Nigeria et Sénégal-Tunisie ?

Contrairement à ce qui se fait généralement dans les compétitions internationales, les deux demies auront lieu le même jour, en l’occurrence ce dimanche 14 juillet, et seront à voir sur la même bouquet, BeIN Sports, mais pas sur la même chaîne. En raison d’un possible chevauchement avec la finale hommes de Wimbledon entre Novak Djokovic et Roger Federer, le groupe qatari a décidé de diffuser la première demi-finale, entre le Sénégal et la Tunisie, dont le coup d’envoi est prévu à 18h, sur BeIN Sports 2. En revanche, le choc entre Algériens et Nigérians, qui débutera, lui, à 21h, aura bien droit aux honneurs de BeIN 1.