EN DIRECT - Juventus-Lyon : suivez la rencontre avec nous

Certes, le football avait déjà repris un peu partout en Europe. Mais, alors que l'on peut enfin humer le fumet du plat de résistance, force est de constater que tout cela, ces fins de championnat et ces finales de coupes enchaînées à la hâte, n'était finalement qu'un apéritif. Voici enfin revenue la compétition-reine du football de clubs, la seule qui obsède tous les jours les plus grands de cette planète football. Voici enfin revenue, cinq mois et une pandémie plus tard, la Ligue des champions. Et avec elle, un club français, l'Olympique Lyonnais, opposé aux Turinois de la Juventus en 8e de finale retour, ce vendredi 7 août.