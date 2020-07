EN DIRECT - "Final 8" de la Ligue des champions : quel tirage pour le PSG et l'OL ?

Toujours en lice, le PSG et l'OL devraient ainsi connaître leurs adversaires, garantis ou potentiels, pour ce tournoi inédit à huit équipes qui se jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août sur terrain neutre à Lisbonne, au Portugal. Cette formule inédite sera précédée les 7 et 8 août de la fin des huitièmes de finale (Juventus-Lyon, Manchester City-Real, Bayern Munich-Chelsea, Barcelone-Naples).

Paris et Lyon sont confrontés à l'arrêt définitif de la Ligue 1, alors qu'ailleurs les grands championnats ont repris. Les deux clubs français devront se contenter de matches amicaux et des finales de Coupes nationales pour préparer au mieux l'échéance européenne.

Le PSG et l'OL vont enfin savoir... ou presque. Quatre mois après sa mise sur pause, en raison de la pandémie de Covid-19, la Ligue des champions prépare son grand retour. L'UEFA tirera ce vendredi 10 juillet à partir de 12h, à Nyon, en Suisse, les potentielles affiches du "Final 8", le format inédit qu'elle a adopté pour permettre la reprise de la prestigieuse compétition. Les deux clubs français devraient ainsi connaître leurs adversaires, garantis ou potentiels, pour ce tournoi qui se jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août, et délocalisé sur terrain neutre à Lisbonne, au Portugal.

Pour l'heure, seuls quatre des huit quarts de finaliste attendus sont connus : l'Atlético de Madrid, qui a sorti le tenant du titre Liverpool, les surprises Leipzig et Bergame, et le PSG, tombeur du Borussia Dortmund avant la coupure à la mi-mars. C'est la subtilité de ce tirage au sort, où les confrontations des quarts et des demies seront déterminées alors que quatre huitièmes de finale (Juventus-Lyon, Manchester City-Real, Bayern Munich-Chelsea, Barcelone-Naples) sont toujours en cours. Les quatre derniers tickets pour le "Final 8", auquel l'OL (vainqueur de la Juve, 1-0 à l'aller) prétend, seront mis en jeu les 7 et 8 août.