VIDEO - "Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux" : le message glaçant d'Emiliano Sala avant sa disparition

"Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff". C’est un message bouleversant qui, ces dernières heures, circule sur les réseaux sociaux. On y entend le footballeur une voix présentée comme celle d'Emiliano Sala, quelques instants avant que son avion ne disparaisse au-dessus de la Manche.





Dans ce message vocal envoyé à des proches et révélé par la presse argentine, l'ex-joueur du FC Nantes qui s’apprêtait à rejoindre le club gallois s'inquiétait de l'état de l'avion. "Salut mes petits frères, comment ça va ? Je suis mort J’ai passé la journée à Nantes, à faire des trucs et des trucs et des trucs… Ça n’en finissait plus. Je suis dans l’avion, on dirait qu’il est sur le point de tomber en morceaux. Je vais décoller pour Cardiff. Demain après-midi, je commence à m’entraîner avec ma nouvelle équipe, on va voir ce qui va se passer", assure-t-il dans ce message Whatsapp sur un fond sonore évoquant celui d'un aéronef.