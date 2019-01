Disparition d’Emiliano Sala : le rôle trouble des agents McKay au cœur de l’enquête

La première fois que le nom de Willie McKay, discret entremetteur agissant dans l’ombre pour le compte des clubs (et non des joueurs, comme les agents classiques), remonte au 2 mars 2005. Ce jour-là, il est auditionné par la brigade financière de Nanterre et par le juge Van Ruymbeke dans le cadre de l’affaire des transferts suspects du PSG. La justice note alors que l’agent a perçu 15 millions d’euros de commissions entre 1999 et 2004, dont 5,6 millions ont été virés à des intermédiaires suspects et 5,1 millions ont été retirés en cash à Monaco. "Je fais ce que je veux de mon argent. Je n’ai pas à me justifier sur mes dépenses en espèces", répond sans ciller le Britannique aux policiers... Avant de donner à l’un de ses chevaux le nom de Van Ruymbeke.