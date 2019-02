Disparition d'Emiliano Sala : pourquoi les recherches sont arrêtées alors qu'un seul corps a été repêché ?

Est-ce le corps d'Emiliano Sala ou du pilote ? "Dans des conditions difficiles", le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens "et ses entrepreneurs spécialisés ont réussi à récupérer le corps vu précédemment au milieu de l'épave. L'opération s'est déroulée dans la plus grande dignité possible et les familles ont été tenues informées des progrès réalisés", a indiqué l'AAIB dans son communiqué mercredi soir. Il s'agissait d'une nouvelle tentative des enquêteurs pour repêcher la dépouille. GEOxyz, la société belge en intervention sur l'épave, a confirmé que le corps "est arrivé jeudi 7 février à 8h" à Portland, une presqu'île britannique, où il doit être autopsié et identifié avant d'être remis, sans que l'on sache quand, à la famille du défunt.





En début de semaine, David Mearns, le chasseur d'épaves qui avait localisé dimanche 3 février la carcasse de l'appareil disparu au-dessus de la Manche, avait mis la pression sur l'AAIB en affirmant qu'il était "impératif" de récupérer le corps. "Le temps presse lorsqu'il s'agit d'un corps, il est donc impératif qu'ils procèdent à la récupération de l'avion et du corps", avait-il assuré.