Disparition d'Emiliano Sala : comment la découverte des débris d'avion va relancer les recherches

Le 26 janvier, Josette Bernard a mis la main sur des débris appartenant "probablement" au monomoteur, alors qu'elle se promenait sur la plage de Surtainville. "En revenant de ma petite balade d'une heure, j'ai vu quelque chose de gris et carré qui flottait et arrivait avec les vagues", raconte-t-elle à TF1. "Je me suis approchée dans l'eau et j'ai vu que ce n'était pas un conteneur. C'était un dossier de siège d'avion."





"J'ai appelé la gendarmerie, qui m'a mis en relation avec la gendarmerie maritime à Cherbourg. Ils sont venus ici récupérer le dossier", ajoute-t-elle dans La Presse de la Manche. Le lendemain, le 27 janvier, Camille Leblond a signalé à son tour un débris de siège sur la plage de Baubigny, proche de celle de Surtainville. "Je promenais mes chiens sur la plage. Sur le coup, je me suis dit : 'ça doit être un bout de bateau'. Il était 17h30, près du camping Bel Sito, c'est l'accès principal à la plage de Baubigny", déclare-t-elle. "Je me suis dit, si c'était mon frère qui était dans l'avion, j'aimerais que des personnes qui trouvent des indices préviennent. En rentrant chez moi, une heure plus tard, j'ai appelé la gendarmerie de Barneville-Carteret. Il m'ont dit qu'ils allaient récupérer le débris. Effectivement, mes parents m'ont confirmé qu'ils les avaient croisés."