Disparition d'Emiliano Sala : l'arrêt des recherches secoue les proches du joueur

Une décision difficile, prise après plus de 24 heures de recherches au cours desquelles, côtes, rochers, îles ont été examinés à l'aide de trois avions et de cinq hélicoptères. Deux bateaux de sauveteurs ont aussi participé aux opérations, avec l'aide de bateaux de pêche et de navires. En vain... Alors ce soir, c'est le joueur que l'on pleure.





Un portrait grand format du joueur, avec sa bouille souriante et ses yeux rieurs, a été installé mercredi au centre d'entraînement du club nantais. L'entraînement du FC Nantes, ouvert au public pour "un moment de partage" avec les supporteurs et l'occasion pour le coach des canaris, Vahid Halilhodzic, de remercier les supporters venus nombreux. "C'est pas facile. Si vous voulez rester avec nous, on va continuer à travailler. Et plus que jamais, on doit rester ensemble pour sortir de ce moment difficile, délicat. Je vous remercie d'avance, Vive Nantes", a-t-il déclaré entouré de son équipe.