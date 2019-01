Disparition d'Emiliano Sala : le FC Nantes en larmes

Le Stade de la Beaujoire et tout le peuple nantais ont rendu un hommage vibrant à leur ancien attaquant, Emiliano Sala. Le footballeur argentin a disparu en avion au-dessus de la Manche. Il était une idole pour les supporteurs nantais et son ancien entraîneur. Des débris de l'avion ont été retrouvés sur la plage la Manche. Les recherches se poursuivent.



