Disparition d'Emiliano Sala : le vibrant hommage rendu par Cardiff et Arsenal pour l'attaquant argentin

Absent de la feuille de match mardi en raison d'une contusion au visage, le capitaine des "Gunners" Laurent Koscielny a comparé l'atmosphère de ce match à celle de ses rencontres avec l'équipe de France pendant et après les attentats de Paris survenus en novembre 2015.





"C'est parfois difficile de jouer certains matches. Il faut être professionnel, mais on ressent aussi l'émotion, la tristesse autour de soi. Je suis très content que les recherches se poursuivent. Beaucoup de gens, joueurs et fans ont aidé à financer ces recherches. Cela montre que le football est une grande famille. Quand quelque chose de triste arrive, on se rassemble et on s'entraide tous", a-t-il déclaré. Pour rappel, des recherches sous-marines privées, financées par ces dons, vont débuter le week-end prochain pour tenter de retrouver l'avion disparu.