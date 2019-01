Les questions que soulève la disparition de l’avion d’Emiliano Sala

Quelques jours après l'officialisation de son transfert du FC Nantes à Cardiff City, pour un montant avoisinant les 17 millions d'euros, Emiliano Sala était revenu à Nantes pour saluer une dernière fois ses ex-coéquipiers Canaris. Un voyage qu'il avait lui-même organisé. Lundi soir, après avoir été raccompagné à l'aéroport par son ami Nicolas Pallois, l'Argentin a embarqué en compagnie de son pilote dans un avion de tourisme et s'est envolé direction Cardiff.





L'appareil a disparu des radars lundi vers 20H20 GMT, à une vingtaine de km au nord de l'île anglo-normande de Guernesey. Le contrôle aérien de l'île voisine de Jersey a précisé lundi soir que l'avion volait dans un premier temps à 5.000 pieds, avant de demander à descendre à 2.300 pieds avant d'échapper aux radars. A bord de l'appareil, Emiliano Sala a fait part de son inquiétude quant à l'état de l'avion, dans un message vocal envoyé à des proches via la messagerie WhatsApp, révélé mardi soir par le quotidien sportif argentin Olé.





"Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff. Si dans une heure et demie vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me trouver, sachez-le. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur !", peut-on entendre.