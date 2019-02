Disparition d’Emiliano Sala : les recherches sous-marines commencent, avec "des chances raisonnables" de retrouver l’avion

C’est donc une "trace" qui est recherchée, ce qui a son importance. "On sait qu’on cherche non pas un avion entier mais des débris d’un appareil sévèrement endommagé, a en effet ensuite nuancé le scientifique. La petite taille de l’avion peut aussi entraîner des complications. Et puis, si nous avions effectué ces recherches en été, notre confiance serait bien plus grande, presque au niveau d’une garantie. Là, ce n’est pas le cas. Mais au moins, la météo sera très bonne dimanche." Plus que jamais, les familles d’Emiliano Sala et David Ibbotson croisent les doigts.